В «Лестере» приняли решение по будущему 37-летнего Джейми Варди

Нападающий «Лестера» Джейми Варди может продлить контракт с английской командой.

Как сообщает журналист Экрем Конур в соцсетях, руководство «Лестера» намерено заключить с Варди новый договор до 2026 года. Сам игрок также заинтересован в продлении соглашения.

Напомним, 37-летний Джейми Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. Действующее соглашение футболиста с «лисами» действует до конца текущего сезона. В 2016 году вместе с командой нападающий стал чемпионом Англии. Также в 2021 году Варди выиграл с клубом Кубок и Суперкубок Англии. Он является рекордсменом английской Премьер-лиги по количеству матчей подряд, в которых удалось забить гол, — 11.

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