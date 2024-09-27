Хулиан Альварес объяснил своё решение покинуть «Манчестер Сити» и перейти в «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес объяснил свой переход в команду из «Манчестер Сити».

«Это было решение, которое я должен был принять взвешенно, обдумав его самостоятельно, а затем проконсультировавшись с самыми близкими мне людьми. Ребята сказали, что мне будет очень комфортно в клубе и что мне нужно испытать его изнутри. Гризманн также сообщил, что у команды потрясающие болельщики, а я влюблюсь в них», — приводит слова Альвареса ESPN AR.

Ранее сообщалось, что трансфер 24-летнего форварда из «Манчестер Сити» обошёлся мадридской команде в € 75 млн + € 20 млн. Аргентинец подписал контракт до июля 2030 года.

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