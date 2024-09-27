Альварес раскрыл диалог с Симеоне перед переходом в «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес рассказал о диалоге с наставником команды Диего Симеоне перед переходом в клуб.

«Я немного поговорил с Симеоне, и он сказал мне, что готов выпускать меня на разных позициях. Я всегда открыт для этого, стараюсь учиться новому. Для меня нет проблемы в том, чтобы играть на других позициях, когда тренер считает это необходимым», — приводит слова Альвареса ESPN AR.

Ранее сообщалось, что трансфер 24-летнего форварда из «Манчестер Сити» обошёлся мадридской команде в € 75 млн + € 20 млн. Аргентинец подписал контракт до июля 2030 года.

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