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Экс-тренер Батракова раскритиковал систему подготовки футболистов в российских академиях

Экс-тренер Батракова раскритиковал систему подготовки футболистов в российских академиях
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Андрей Алтухов, первый тренер 19-летнего полузащитника Алексея Батракова в «Локомотиве», раскритиковал систему подготовки футболистов в российских академиях.

«Лёшка по-игровому очень умный. Иногда кажется, что у него в голове компьютер — настолько быстро он принимает решения. А по работе с мячом, я думаю, вряд ли в России сейчас есть более оснащённый технически игрок. Обработать любой мяч, в одно касание отдать, пробить — он умеет абсолютно всё. Это, кстати, 100% заслуга Юрия Владимировича Быстрицкого, тренера по технике. Его методика просто уникальная.

С 2005 годом Быстрицкий проделал в «Локо» весь необходимый учебно-тренировочный объём. На каждой тренировке они этим занимались. Ребята не готовились непосредственно к играм, как это сейчас происходит. Все усилия были направлены на обучение детей. Пока они маленькие были, начинали с 15 минут, чтобы им не сильно скучно было на тренировках. С каждым годом количество этой изолированной работы увеличивали на 10-15 минут. Она включала в себя различные вариации жонглирования, ведение мяча, удары внутренней стороной стопы. В методике Быстрицкого всё основано на физиологии, биомеханике и так далее. Но, к сожалению, ею мало кто пользуется сегодня. Сейчас тренируют команды. Детей не обучают, не развивают. Я знаю работу практически всех академий: если такое есть у кого-то из тренеров, это прямо единичные случаи.

Теперь начиная с младшего возраста у нас всё заточено под игру в субботу: как подготовить детей к матчу, как построить микроцикл по волнообразности, нагрузкам, физическим качествам и так далее. На работу над техникой просто не остаётся времени; главное — суббота. Что будет в воскресенье, в понедельник ー неинтересно, будем разбирать после игры. Все целенаправленно готовят детей к игре на выходных. Это большая проблема.

Когда Быстрицкий приходит на тренировку, где у него якобы первые 10-15 минут, то чаще всего слышит: «Юрий Владимирович, вы нас извините, но у нас сегодня другая работа, нам нужно подготовиться к субботе, поэтому можно мы сегодня эти 10-15 минут вам не дадим? Мы будем тренировать другие вещи». Он переходит к другой команде и слышит: «Юрий Владимирович, ну, давайте не 10 минут, а 7, а то нам нужно сделать то-то и то-то». Сейчас только одна команда в «Локо», я точно знаю, более-менее придерживается методики Быстрицкого. Не тот объём, который необходим, но минимум делает. Все остальные говорят, что им это неинтересно: мол, если ребёнок талантливый появится, то он выйдет. Это просто повезло, что в одной команде соединилось столько детей: Батраков, Раков и все остальные. Счастливая случайность», — сказал Алтухов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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