Журналист Фабрицио Романо объяснил, почему в «Челси» отказались от продажи Мудрика

Известный спортивный журналист Фабрицио Романо прокомментировал ситуацию вокруг украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика в лондонской команде.

«Челси» не хотел начинать переговоры о продаже Мудрика летом, так что он продолжает верить в игрока и его потенциал. Понятно, что ему нужно проявить себя, но «Челси» хочет увидеть прогресс в том, что они делают совместно с футболистом.

Мудрик летом поменял агентов, но это было не для того, чтобы добиться трансфера, он полностью сосредоточен на «Челси». Его выступления сейчас будут значительно влиять на то, что будет дальше», — приводит слова Романо The Daily Briefing.

Напомним, в сезоне-2024/2025 АПЛ Мудрик провёл за «Челси» всего два матча. При этом в обеих встречах он выходил лишь на замену примерно на 30 минут игрового времени.

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