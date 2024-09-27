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Аль-Кадисия — Аль-Ахли. Прямая трансляция
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27 сентября главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты футбола, хоккей, НХЛ, Лига Европы

«МЮ» ищет замену тен Хагу, Матвей Мичков отличился в матче «Филадельфии». Главное к утру
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Руководство «Манчестер Юнайтед» активно ищет замену главному тренеру Эрику тен Хагу, 19-летний новичок «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков оформил «гол+пас» в предсезонном матче, российский полузащитник Алексей Миранчук вошёл в пятёрку самых дорогих игроков американской МЛС. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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