«МЮ» ищет замену тен Хагу, Матвей Мичков отличился в матче «Филадельфии». Главное к утру
Руководство «Манчестер Юнайтед» активно ищет замену главному тренеру Эрику тен Хагу, 19-летний новичок «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков оформил «гол+пас» в предсезонном матче, российский полузащитник Алексей Миранчук вошёл в пятёрку самых дорогих игроков американской МЛС. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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