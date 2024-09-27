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Бывший тренер «Локомотива»: Батраков ел, спал, делал уроки в машине или в электричках

Бывший тренер «Локомотива»: Батраков ел, спал, делал уроки в машине или в электричках
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Детский тренер Андрей Нагибин рассказал, как привёл полузащитника Алексея Батракова в академию московского «Локомотива».

«Лёша мой земляк, из Орехова-Зуева, — говорит Нагибин. — У нас в городе манежей нет, всего два поля искусственных, одно с подогревом. Зимой играют в футбол либо в зале, либо на снегу. И вот мне кто-то из товарищей сказал, что в местной мини-футбольной команде за 2002 или 2003 год играет мальчик 2005-го. Я уже работал в «Локомотиве». Заинтересовался: кто такой? Пришёл на игру — и сразу впечатлился. Лёша удивил совсем не детским принятием решений. Это что-то врождённое, ни один тренер так научить не может. Я взял контакт родителей и пригласил их в «Локомотив».

Мы быстро поняли, что оставлять его с 2006 годом нет смысла, и перевели в команду своего, 2005-го, возраста. Отрывать от семьи и устраивать в интернат Лёшку тогда ещё было рано и нецелесообразно.

Поэтому первое время ездили в Москву вместе. На электричке от станции «Орехово-Зуево» до «Курской» один час и 40 минут, плюс на метро ещё 40 минут. На машинке было намного удобнее: за полтора часа проскакивали по шоссе до МКАДа, а там уже не так далеко. Едем на тренировку: Лёшка спит, потому что утро, едем обратно — тоже спит уставший.

Конечно, ему было сложно. Я сам так жил, когда в 13 лет попал в «Локомотив-2». Кушаешь, отдыхаешь и делаешь уроки по пути на тренировку или после неё. Я поделился этим опытом с родителями Лёши, убедил, что это в принципе реально. Спасибо им, что поверили нам. Они видели наше отношение к детям, футболистам. Мы с детского возраста не требовали результата любой ценой. Старались сделать так, чтобы они играли, развивались и получали удовольствие в комфортной среде. Это очень импонировало родителям», — сказал Нагибин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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