Бывший тренер «Локомотива» охарактеризовал Батракова как футболиста и человека

Вячеслав Вашкевич, бывший тренер юношеской и молодёжной команд «Локомотива», рассказал об игровых и человеческих качествах 19-летнего полузащитника красно-зелёных Алексея Батракова.

«Батраков не обладал антропометрией. Его козырями были интеллект и техническое оснащение. Как ни странно, невысокий рост ему скорее помогал. Потому что каждый раз, на каждой тренировке и в каждой игре он выживал на футбольном поле, пытался среди высоких и здоровых игроков как-то уцелеть, проявить себя. А для этого надо было быть умным, хитрым, быстрее открываться и продвигать мяч вперёд. Думаю, ему всё это помогло.

Понятно, что любой тренер смотрит не только на физическое развитие, но ещё и на интеллект, на умение игрока работать с мячом. Но Батраков начал попадать в сборную уже в более позднем возрасте, в 16-17 лет, после того, как команда здорово выступила в ЮФЛ-2. На Лёшу стали больше обращать внимание, потому что уже знали. По крайней мере, в Москве он был на слуху. Понятно, что физическое развитие тоже сыграло свою роль.

Лёшка всегда выделялся своими яркими качествами. Он технически очень неплохо оснащён, умеет работать двумя ногами, делает классные передачи как правой, так и левой. Ну и самое главное ー его футбольный интеллект, умение всегда находить нужную точку для развития атаки, быть очень важным звеном между атакой и обороной, между правым и левым флангом. У нас он играл на позиции «десятки», под нападающим, а до этого исполнял опорного полузащитника. То есть парень всегда играл в центре поля и отличался своим футбольным интеллектом.

При этом в жизни Лёша остаётся очень скромным молодым человеком, положительным примером для окружающих. Его эта скромность украшает, и я надеюсь, что он её не растеряет», — рассказал Вашкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.