Миралем Пьянич обратился к болельщикам ЦСКА после перехода в клуб

Новичок ЦСКА Миралем Пьянич обратился к болельщикам московского клуба.

«Погнали!» — написал Пьянич в комментариях к посту, опубликованному в соцсетях ЦСКА.

26 сентября ЦСКА объявил о переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича. 34-летний футболист известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.

ЦСКА располагается на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Марко Николича 14 очков по итогам девяти туров.

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