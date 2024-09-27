Экс-игрок сборной России Кудряшов высказался о перспективах Дзюбы в «Акроне»

Бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов высказался о перспективах нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинском «Акроне».

«Я не удивлён, что Артём продолжает играть, он находится в хорошей форме. Тот нападающий, которому не нужно много бегать из-за его габаритов.

Понятно, что футбол сейчас более динамичный, все должны отрабатывать. Но я думаю, что Артём найдёт общий язык с главным тренером, а Тедеев, зная сильные стороны, будет использовать игрока максимально, а не как использовали его в Турции, из-за чего он вернулся. Надеюсь, что Артём побьёт всевозможные рекорды в России», — приводит слова Кудряшова ТАСС.

После 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Акрон» набрал восемь очков и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице. За всю карьеру во всех турнирах Артём Дзюба забил 229 голов.