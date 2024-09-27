Экс-тренер Батракова: Тюкавин, Сперцян, Вендел ー супер, но Лёшка сейчас самый яркий в РПЛ

Андрей Алтухов, первый тренер 19-летнего полузащитника Алексея Батракова в «Локомотиве», высказал мнение по поводу выступления футболиста в текущем сезоне.

«Тюкавин, Сперцян, Вендел ー все супер, но, мне кажется, Лёшка сейчас объективно самый яркий в РПЛ. Не потому, что мой воспитанник. Даже наоборот, чаще всего очень критично стараюсь относиться: после игры больше обозначаю, чего он не сделал либо Рак (Раков. — Прим. «Чемпионата»), либо ещё кто-то из моих воспитанников, чтобы они ещё лучше становились. Но по первой части сезона, как мне кажется, Батрак объективно выглядел ярче других», — рассказал Алтухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В 12 матчах за «Локомотив» во всех турнирах сезона-2024/2025 хавбек Алексей Батраков забил семь голов и выполнил пять ассистентских действий.