Чемпионат России по футболу: расписание 10-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Сегодня, 27 сентября, матчем «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород» стартует 10-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.
27 сентября, пятница:
16:30 мск. «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород»;
19:00 мск. «Факел» — «Рубин».
28 сентября, суббота:
14:00 мск. ЦСКА — «Ахмат»;
16:30 мск. «Локомотив» — «Спартак»;
19:30 мск. «Краснодар» — «Зенит»;
20:00 мск. «Ростов» — «Акрон».
29 сентября, воскресенье:
16:30 мск. «Крылья Советов» — «Химки»;
19:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва.
После девяти туров РПЛ первое место занимает «Зенит», набравший 23 очка. На второй строчке располагается «Краснодар» с 21 очком. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» (21).