Чемпионат России по футболу: расписание 10-го тура РПЛ сезона-2024/2025

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Сегодня, 27 сентября, матчем «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород» стартует 10-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

27 сентября, пятница:

16:30 мск. «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород»;

19:00 мск. «Факел» — «Рубин».

28 сентября, суббота:

14:00 мск. ЦСКА — «Ахмат»;

16:30 мск. «Локомотив» — «Спартак»;

19:30 мск. «Краснодар» — «Зенит»;

20:00 мск. «Ростов» — «Акрон».

29 сентября, воскресенье:

16:30 мск. «Крылья Советов» — «Химки»;

19:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва.

После девяти туров РПЛ первое место занимает «Зенит», набравший 23 очка. На второй строчке располагается «Краснодар» с 21 очком. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» (21).