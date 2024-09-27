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Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 6-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 6-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025
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Сегодня, 27 сентября, матчем «Осер» — «Брест» стартует 6-й тур французской Лиги 1. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

Расписание 6-го тура чемпионата Франции (время — московское):

27 сентября, пятница:

20:00. «Осер» — «Брест»;
22:00. «Пари Сен-Жермен» — «Ренн».

28 сентября, суббота:

18:00. «Ланс» — «Ницца» ;
20:00. «Гавр» — «Лилль»;
22:00. «Монако» — «Монпелье».

29 сентября, воскресенье:

16:00. «Тулуза» — «Лион»;
18:00. «Анже» — «Реймс»;
18:00. «Нант» — «Сент-Этьен»;
21:45. «Страсбург» — «Марсель».

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 13 очков за пять игр. На второй строчке располагается «Марсель» (13), на третьей — «Монако» (13).

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1\
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