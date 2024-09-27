Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шарлеруа — Брюгге. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виктор Васин: легендой российского футбола себя не считаю

Виктор Васин: легендой российского футбола себя не считаю
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА и «Кайрата» Виктор Васин заявил, что не считает себя легендой российского футбола. По словам завершившего карьеру Васина, чтобы стать легендой, нужно много лет играть и выигрывать трофеи.

— Вы сами себя легендой нашего футбола считаете?
— Нет.

— Что надо сделать в нашем футболе, чтобы стать легендой?
— Много лет играть и что-то выиграть, — приводит слова Васина «РБ Спорт».

Напомним, 14 сентября Васин объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Последним клубом Виктора стал казахстанский «Кайрат», за который россиянин выступал с февраля 2022 года. Всего 35-летний защитник провёл 68 матчей за казахстанскую команду и отметился четырьмя забитыми мячами. Ранее Виктор играл за такие команды, как ЦСКА, «Мордовия», «Уфа» и нальчикский «Спартак». Вместе с ЦСКА российский футболист трижды становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок России и Суперкубок. В составе сборной России Васин принимал участие в розыгрыше Кубка конфедераций летом 2017 года.

Материалы по теме
Экс-игрок ЦСКА Виктор Васин объявил о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android