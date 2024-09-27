Палмер назвал легенду «Челси», с которым хотел бы сыграть вместе

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказал мнение касаемо того, с кем бы из легенд лондонцев он хотел бы сыграть.

«Если бы я мог играть с одной иконой «Челси», это был бы, безусловно, Эден Азар. Наша игра отличается, но я стараюсь быть таким же захватывающим, как Азар», — приводит слова Палмера на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в 2023 году Азар объявил о завершении карьеры. Бельгийский футболист выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год. В составе лондонского клуба Азар дважды становился чемпионом Англии в 2015 и 2017 годах, был победителем Лиги Европы в 2013 и 2019 годах и один раз обладателем Кубка Англии в 2018-м.