Экс-игрок «Крыльев» Чочиев: надеюсь, что Игоря Осинькина не уволят

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев, ныне выступающий за «Аланию», поделился мнением о возможной отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера самарского клуба.

«Я слежу за Самарой. Всегда болею за них. Часть моего сердца находится там. По возможности, когда у нас переезды или перелёты, всегда смотрю и болею очень сильно.

— Видел новости о возможном увольнении Осинькина? Что думаешь об этом?

— У них сейчас будет матч с «Химками». Это будет очень важная игра. Дай бог, чтобы они выиграли. И тогда, наверное, Осинькина не уволят. Я надеюсь на это. Он мой детский тренер, кстати. Слежу и за ним, и за «Крыльями» в принципе. В команде сейчас нет ребят, которых я хорошо знаю, кроме Корнилы (Сергей Корниленко). Я очень много лет провёл там. Болею и переживаю за них, — сказал Чочиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.