Антонио Конте прокомментировал разгромную победу «Наполи» над «Палермо»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал разгромную победу над «Палермо» (5:0) в матче 1/16 финала Кубка Италии.

«Подход к матчу был правильный. Мы хотели пройти. Мне понравились внимательность, решимость и прежде всего желание, которое вложили в это ребята. Всегда будет над чем работать, чтобы стать лучше, сгладить некоторые недостатки.

Кто больше всего удивил? Никогда не любил составлять рейтинги заслуг. Команда состоит из хороших ребят. Те, кто пришёл, очень хорошо интегрировались, мы работаем в правильном направлении. Всего понемногу. Восстанавливая старую основу, мы привлекли игроков с новой энергией», — приводит слова Конте сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

После пяти туров нынешнего розыгрыша чемпионата Италии подопечные Конте заработали 10 очков и располагаются на второй строчке.