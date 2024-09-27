Джанашия: в игре «Локо» — «Спартак» на первую роль выйдет противостояние Батракова и Барко

Бывший нападающий московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между железнодорожниками и «Спартаком». Игра состоится в эту субботу, 28 сентября. Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена».

«Локомотив» и «Спартак» находятся в хорошей форме. Думаю, что будет красивая игра, ведь все команды играют со «Спартаком» красиво. Думаю, что на первую роль в этом матче выйдет противостояние Батракова и Барко. Я хочу, чтобы Батраков выиграл в этой борьбе», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.