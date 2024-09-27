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Джанашия: в игре «Локо» — «Спартак» на первую роль выйдет противостояние Батракова и Барко

Джанашия: в игре «Локо» — «Спартак» на первую роль выйдет противостояние Батракова и Барко
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между железнодорожниками и «Спартаком». Игра состоится в эту субботу, 28 сентября. Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена».

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» и «Спартак» находятся в хорошей форме. Думаю, что будет красивая игра, ведь все команды играют со «Спартаком» красиво. Думаю, что на первую роль в этом матче выйдет противостояние Батракова и Барко. Я хочу, чтобы Батраков выиграл в этой борьбе», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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