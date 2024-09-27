Экс-тренер «Локомотива» Вашкевич сравнил Батракова и Глушенкова

Бывший тренер юношеской и молодёжной команд «Локомотива» Вячеслав Вашкевич сравнил Алексея Батракова и Максима Глушенкова.

«Очень надеюсь, что в лице Батракова «Локомотив» нашёл полноценную замену Глушенкову. Сравнения уместны. Оба футболиста играют на позиции атакующего полузащитника, оба креативные, но один помладше, второй ー постарше. Как Глушенков, так и Батраков очень тонко чувствуют игру, понимают её и здорово могут вести. Но давайте не забывать, что прошёл достаточно небольшой промежуток времени, и говорить, что Лёшка точно будет топ-игроком, ещё слишком преждевременно. Мы очень надеемся на это, но боимся спугнуть удачу», — сказал Вашкевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.