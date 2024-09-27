Экс-игрок «Зенита» Радимов назвал фаворита чемпионата Испании сезона-2024/2025

Бывший российский футболист Владислав Радимов назвал команды, которые будут бороться за чемпионство в Ла Лиге в этом сезоне. По словам Радимова, основная борьба за первое место развернётся между «Реалом» и «Барселоной».

«Атлетико», как всегда, будет наверху. «Реал» с таким составом просто не может не претендовать на чемпионство. Старт «Барсы» с семью победами в семи матчах просто феноменален, при этом у них много травмированных игроков. «Атлетико», наверное, будет третьим. Если они поймают кураж и наверху будут долгое время, то они могут составить конкуренцию. По составу и качеству игры «Барселона» и «Реал» впереди планеты всей», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, действующим победителем чемпионата Испании является мадридский «Реал». Кроме того, «сливочные» — абсолютные рекордсмены по победам в Ла Лиге. Мадридская команда выигрывала чемпионский титул 36 раз. По состоянию на сегодняшний день в чемпионате Испании лидирует «Барселона». Команда Флика набрала 21 очко по результатам семи матчей. «Реал» занимает второе место в турнирной таблице (17 очков). В следующем матче внутреннего первенства подопечные Карло Анчелотти сыграют с мадридским «Атлетико» на выезде, в то время как «Барселона» встретится с «Осасуной».