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Экс-тренер «Челси» Грэм Поттер: уже давно почувствовал, что готов вернуться

Экс-тренер «Челси» Грэм Поттер: уже давно почувствовал, что готов вернуться
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Бывший главный тренер «Брайтона» и «Челси» Грэм Поттер выразил желание вернуться к тренерской деятельности.

«Я уже давно почувствовал, что готов вернуться. Это всё ещё должно быть хорошее предложение, но я предвкушаю это. Мне не терпится узнать, какие возможности откроются, и я буду рассматривать каждое (предложение) из них, оценивая по достоинству.

Не так давно Эдди Хау ушёл из «Борнмута» после того, как они вылетели из лиги. Он взял 18 месяцев отпуска и теперь работает в «Ньюкасле», делая блестящие вещи. Если вы посмотрите на Унаи Эмери, как его приняли после ухода из «Арсенала», и посмотрите, что он делает сейчас. Это работа, вызов футбола», — приводит слова Поттера The Telegraph.

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