Грэм Поттер — о периоде в «Челси»: должен взять на себя ответственность за это

Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о периоде работы в лондонском клубе.

«Я рассматриваю его (период в «Челси». — Прим. «Чемпионата») как невероятный опыт, который я получил, но всё прошло не так хорошо, как мне хотелось бы. Я должен взять на себя ответственность за это. Думаю, что стал лучше, и я буду лучшим тренером, несомненно», — приводит слова Поттера The Telegraph.

Напомним, «синие» назначили Поттера на пост главного тренера в сентябре 2022 года. Подчёркивалось, что они заплатили «Брайтону» £ 21 млн (€ 24,9 млн) в качестве компенсации за досрочный уход английского специалиста. Грэм покинул пост наставника «Челси» в апреле 2023 года.