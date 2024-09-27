«Думаю, что карьера его удалась». Радимов — об успехе Черышева

Экс-футболист сборной России Владислав Радимов высказал мнение касаемо карьеры полузащитника Дениса Черышева.

«Я думаю, что у него очень хорошая карьера. Без травм было бы лучше, но он играл в мадридском «Реале», выходил в этой футболке на «Сантьяго Бернабеу», играл с великими футболистами, сверкнул на чемпионате мира. Думаю, что карьера его удалась», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что полузащитник подписал контракт с греческим клубом «Паниониос», выступающим во Второй лиге Греции. Напомним, контракт у Черышева с «Венецией» закончился в 2024 году, после этого полузащитник был в статусе свободного агента.