Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абена: все футболисты «Спартака» могли бы заиграть в топ-чемпионатах Европы

Абена: все футболисты «Спартака» могли бы заиграть в топ-чемпионатах Европы
Комментарии

Новичок московского «Спартака» Миенти Абена высказался о перспективах своих одноклубников. Защитник считает, что все футболисты красно-белых способны заиграть в европейских топ-чемпионатах. Абена отметил, что игроки «Спартака» доказывают свой класс на поле.

«Кто из футболистов «Спартака» мог бы заиграть в лучших лигах Европы? Я думаю, что все. Почему нет? У нас все игроки высокого уровня — то, что все наши ребята показывают на поле, доказывает это. Я считаю, что все футболисты «Спартака» способны играть на высочайшем уровне», — приводит слова Абены «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам девяти туров.

Материалы по теме
«Спартак» Станковича редко проигрывает. «Локомотив» Галактионова это исправит
«Спартак» Станковича редко проигрывает. «Локомотив» Галактионова это исправит
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android