Абена: все футболисты «Спартака» могли бы заиграть в топ-чемпионатах Европы

Новичок московского «Спартака» Миенти Абена высказался о перспективах своих одноклубников. Защитник считает, что все футболисты красно-белых способны заиграть в европейских топ-чемпионатах. Абена отметил, что игроки «Спартака» доказывают свой класс на поле.

«Кто из футболистов «Спартака» мог бы заиграть в лучших лигах Европы? Я думаю, что все. Почему нет? У нас все игроки высокого уровня — то, что все наши ребята показывают на поле, доказывает это. Я считаю, что все футболисты «Спартака» способны играть на высочайшем уровне», — приводит слова Абены «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам девяти туров.