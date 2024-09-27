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Экс-тренер «Локомотива»: на моей памяти никто из молодых не стартовал в РПЛ, как Батраков

Экс-тренер «Локомотива»: на моей памяти никто из молодых не стартовал в РПЛ, как Батраков
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Вячеслав Вашкевич, бывший тренер юношеской и молодёжной команд «Локомотива», высказался о ярком старте Алексея Батракова в Российской Премьер-Лиге.

«На моей памяти никто из молодых в России так не стартовал. Я смотрел статистику и Кокорина, и Кержакова — при том, что эти игроки ー нападающие, а Лёша больше играет из глубины. Может быть, если рассматривать позиции, то где-то Лёша похож на Алана Дзагоева. Прямо сейчас он один из самых ярких игроков чемпионата. Я ему пожелаю только одного: продолжать так же вдохновенно, ярко играть и радовать болельщиков», — рассказал Вашкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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