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Спортдиректор «Ювентуса» Джунтоли заявил, что клуб продлит контракт с Влаховичем

Спортдиректор «Ювентуса» Джунтоли заявил, что клуб продлит контракт с Влаховичем
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Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли рассказал, что туринский клуб намеревается продлить контракт с нападающим команды Душаном Влаховичем. По словам функционера, сербский нападающий обладает большим потенциалом и может помочь «старой синьоре».

«У Душана Влаховича по-прежнему большие перспективы и огромный потенциал. Я уверен, что мы заключим с Душаном новый контракт», — приводит слова Джунтоли известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, сербский футболист перешёл в «Ювентус» зимой 2022 года, соглашение действует до 2026 года. Ранее сообщалось, что клуб собирается продлить контракт ещё на два года, руководство подчеркнуло, что на этом настаивает главный тренер Мотта.

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