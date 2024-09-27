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В «Дубай Юнайтед» отреагировали на задержку регистрации Промеса в Ассоциации футбола ОАЭ

В «Дубай Юнайтед» отреагировали на задержку регистрации Промеса в Ассоциации футбола ОАЭ
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Генеральный директор клуба «Дубай Юнайтед» Илие Чебану отреагировал на задержку регистрации новичка команды Квинси Промеса в Ассоциации футбола ОАЭ. Клуб оформил трансфер ещё 5 сентября, но нидерландский футболист до сих пор официально не заявлен в местные соревнования. Функционер заявил, что у футбольных чиновников не должно быть причин для отказа в регистрации Промеса.

«Причин [для отказа] не видим. Просто проверяют что-то. Ждём», — приводит слова Чебану «РБ Спорт».

Промес находится в ОАЭ, где ожидает решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды: там ему грозит более семи лет тюрьмы. Задержание форварда было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП.

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