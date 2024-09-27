Юрист Князев объяснил, что запрет играть Промесу в Дубае не связан с экстрадицией

Спортивный юрист Андрей Князев высказался о запрете Квинси Промесу играть за «Дубай Юнайтед». Трансфер игрока был оформлен 5 сентября, но Ассоциация футбола ОАЭ до сих пор не зарегистрировала нидерландца для участия в местных турнирах.

«Запрет футбольной федерации Дубая участвовать Промесу в соревнованиях страны не может быть связан с экстрадицией в Нидерланды. Но Промес подписал контракт с футбольной командой в надежде, что Дубай проигнорирует просьбы Нидерландов и оставит его в стране для игры в футбол. То есть это попытка со стороны Квинси избежать тюремного заключения.

Не знаю, насколько это повлияет и оттянет время. Но посмотрите, сколько он уже сидит в Дубае и ничего. Любой выход из аэропорта — сразу в тюрьму. Никак это не должно повлиять на футбольную деятельность, он же трудоустроился. Если бы это был сантехник в розыске, который подписал контракт на работу? Какая разница?» — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.