Артига рассказал, когда Джикия может дебютировать за «Химки»

Главный тренер «Химок» Франк Артига допустил, что защитник Георгий Джикия сможет дебютировать за подмосковную команду в матче 11‑го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Джикия не тренировался три месяца, а до этого не играл целый год, но сейчас набирает форму и где‑то даже превосходит мои ожидания. Скоро он сможет сыграть. Возможно, он уже получит шанс сыграть в матче с «Краснодаром». Повторюсь, он превосходит мои ожидания», — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее Джикия выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России. К подмосковным «Химкам» опытный российский защитник присоединился 12 сентября 2024 года на правах свободного агента. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Георгия в € 3 млн. «Химки» после девяти туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагаются на 14-м месте в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства подмосковная команда сыграет с самарскими «Крыльями Советов» на выезде.