Игрок «Алании» Чочиев: хорошо отношусь к медиафутболу, со многими общаюсь

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев рассказал о своём отношении к медиафутболу.

«Хорошо отношусь к медийному футболу и пацанам. Смотрю. Я со многими ребятами общаюсь. Была команда «Бей Беги»: я там знал президента и всех ребят. Я дружу с Тигиевым. Его игры по возможности смотрю. А так, чтобы болеть… За Тигу болею персонально!» — сказал Чочиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Медиафутбол — разновидность футбола, команды в котором составлены преимущественно из знаменитостей. В медиафутбольных командах также играют футболисты, выступающие или ранее выступавшие в профессиональных клубах. Медиафутбол как обособленное явление стал зарождаться и развиваться в России в конце 2010-х годов, хотя российские команды проводили матчи с участием звёзд и прежде.