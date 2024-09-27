Экс-тренер «Локомотива»: в высшей лиге из Орехова-Зуева до Батракова играл только Уваров

Вячеслав Вашкевич, бывший тренер юношеской и молодёжной команд «Локомотива», высказался об Алексее Батракове.

— Сейчас Лёша — футбольная гордость Орехова-Зуева?

— Да! У меня отец давно в местном футболе, рассказывал, как там футбол зародился. Англичане приезжали, работали на фабрике. Это достаточно футбольный город, он и был таким с самого зарождения. Помню отсюда Романа Шаткина, но он играл больше по Первой лиге, в «Динамо» Брянск. В РПЛ до Батракова никто не играл, кроме вратаря Уварова.

— Вас удивил Лёша своим выступлением во взрослом футболе?

— Честно говоря, я не удивлён и только рад за него! Потому что качества, которые он в полной мере проявляет на взрослом уровне, были с детства. Благодаря своему выступлению его даже Валерий Георгиевич Карпин пригласил в сборную России. Слава богу, что у Лёши были хорошие тренеры, которые помогли раскрыть его качества. А также у него присутствует врождённый интеллект, который способствует правильно использовать эти качества. То есть не бодаться с ребятами, которые больше его и мощнее, а принять решение до контакта с соперником. Ему каждый раз приходилось быть на шаг быстрее, чем остальные, иначе его бы задавили физически, — рассказал Вашкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.