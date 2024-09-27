Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Локомотива»: в высшей лиге из Орехова-Зуева до Батракова играл только Уваров

Экс-тренер «Локомотива»: в высшей лиге из Орехова-Зуева до Батракова играл только Уваров
Аудио-версия:
Комментарии

Вячеслав Вашкевич, бывший тренер юношеской и молодёжной команд «Локомотива», высказался об Алексее Батракове.

— Сейчас Лёша — футбольная гордость Орехова-Зуева?
— Да! У меня отец давно в местном футболе, рассказывал, как там футбол зародился. Англичане приезжали, работали на фабрике. Это достаточно футбольный город, он и был таким с самого зарождения. Помню отсюда Романа Шаткина, но он играл больше по Первой лиге, в «Динамо» Брянск. В РПЛ до Батракова никто не играл, кроме вратаря Уварова.

— Вас удивил Лёша своим выступлением во взрослом футболе?
— Честно говоря, я не удивлён и только рад за него! Потому что качества, которые он в полной мере проявляет на взрослом уровне, были с детства. Благодаря своему выступлению его даже Валерий Георгиевич Карпин пригласил в сборную России. Слава богу, что у Лёши были хорошие тренеры, которые помогли раскрыть его качества. А также у него присутствует врождённый интеллект, который способствует правильно использовать эти качества. То есть не бодаться с ребятами, которые больше его и мощнее, а принять решение до контакта с соперником. Ему каждый раз приходилось быть на шаг быстрее, чем остальные, иначе его бы задавили физически, — рассказал Вашкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«Ему приходилось выживать». Как Батраков из «Локомотива» стал ярчайшим открытием РПЛ
Эксклюзив
«Ему приходилось выживать». Как Батраков из «Локомотива» стал ярчайшим открытием РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android