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Тарханов: прошлое чемпионство «Зенита» — чистая случайность, нельзя отдавать им золото

Тарханов: прошлое чемпионство «Зенита» — чистая случайность, нельзя отдавать им золото
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Российский специалист Александр Тарханов высказался о санкт-петербургском «Зените».

«Краснодар» всегда оказывал сопротивление «Зениту», а также «быки» играют у себя дома, поэтому у них есть шансы переиграть питерскую команду. Многое зависит от того, как будет играть «Зенит». Но в такой встрече питерцы будут играть с полной самоотдачей.

Сейчас между «Краснодаром», «Зенитом», «Спартаком», ЦСКА, «Локомотивом» и «Динамо» идёт борьба за медали. Нельзя отдавать золото «Зениту», потому что прошлое чемпионство команды — чистая случайность. Если бы «Динамо» забило гол в последнем матче, то было бы чемпионом. Это интересно, когда до последнего тура неизвестны чемпион и кандидаты на медали», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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