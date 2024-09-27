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Экс-тренер «Локомотива» назвал игровые различия между Батраковым и Глушенковым

Экс-тренер «Локомотива» назвал игровые различия между Батраковым и Глушенковым
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Бывший тренер из структуры «Локомотива» Андрей Алтухов назвал игровые различия между Алексеем Батраковым и Максимом Глушенковым.

«По мне Глушенков больше берёт за счёт индивидуальных действий. То есть парень быстрее, с хорошим дриблингом. У Батрака немного другой функционал: увидеть, отдать, больше игры без обводок, без пробегания каких-то отрезков с мячом и так далее. То есть если у Глушенкова количество секунд, минут в игре с мячом ー это, возможно, плюс, то у Батрака наоборот. Чем быстрее он принимает решения и расстаётся с мячом, чем меньше делает касаний, тем лучше для команды. Вот в этом, я думаю, отличие. Преимущество Глушенкова в скорости, а преимущество Батрака ー в скорости мышления и принятия решений», — рассказал Алтухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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