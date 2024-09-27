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Александр Тарханов: Пьяничу будет сложнее играть в России, чем в Италии

Александр Тарханов: Пьяничу будет сложнее играть в России, чем в Италии
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Известный российский тренер Александр Тарханов отреагировал на переход Миралема Пьянича в ПФК ЦСКА.

«Однозначно, Пьянич — футболист высокого уровня. Но вопрос, в какой форме и физическом состоянии он сейчас находится. В плане техники он очень сильный, и многое зависит от физического состояния, тем более в России сложнее играть, чем Италии.

Естественно, такие футболисты дают молодым игрокам возможность обучаться. Молодые будут смотреть, как он играет и работает с мячом. Для молодёжи это очень важно. Раньше Пьянич играл в другом месте, где, видимо, нельзя было хорошо говорить о сборной России, а сейчас приехал к нам и будет хорошо говорить о России. Ведь футболисты постоянно подставляют обе щеки под удар», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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