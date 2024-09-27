Навас: обидно, что СВО привела к тому, что все легионеры покинули «Рубин»

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас вспомнил, как в 2022 году иностранные футболисты покинули казанский клуб после начала специальной военной операции на Украине.

«Очень обидно, что СВО привела к тому, что все легионеры покинули клуб и команда осталась без лидеров. Мы стремились привлекать молодых легионеров с большим потенциалом роста, команда находилась на подъёме. Но они все ушли, и клуб остался без качественных, ведущих игроков», — приводит слова Наваса Metaratings.

Сесар — воспитанник мадридского «Реала», профессиональную карьеру он начал в резервной команде «сливочных». Позже защитник выступал за «Малагу», «Химнастик» и «Расинг». Навасу 44 года, за «Рубин» испанец играл с 2009 по 2015 и 2017 по 2018 год. Профессиональную карьеру игрока Сесар завершил как раз в «Рубине», а с апреля 2019 по февраль 2023 года возглавлял селекционный отдел казанского клуба. В составе «Рубина» испанец становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.