Тренер «Крыльев Советов» Осинькин высказался о предстоящем матче с «Химками»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о предстоящем матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». Игра состоится в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» в воскресенье, 29 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Надо объективно сказать, что спортивный блок «Химок» провёл достойную работу по усилению состава. Они укрепились хорошими футболистами, провели несколько очень качественных игр. Нам нужны очки, будем стараться играть хорошо и, конечно, на победу.

Составом, который близок к оптимальному, мы провели два матча. Работа, которую проводим на тренировках, заметна. Мы более качественно играем из‑за того, что хорошие футболисты пришли в клуб. Надеемся, что общий уровень нашей игры тоже вырастет», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, самарские «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков за девять сыгранных матчей. Подмосковные «Химки» имеют в своём активе семь очков и находятся на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ.