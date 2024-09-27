«Хотели, чтоб Калафьори перешёл в команду к Мотте». Джунтоли — о защитнике «Арсенала»

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли высказал мнение о переходе защитника Риккардо Калафьори в «Арсенал».

«Печально, что не удалось сохранить Риккардо Калафьори в Серии А. Это плохая новость не только для нас, поскольку мы хотели, чтобы Калафьори перешёл в его команду, но и для лиги», — приводит слова Джунтоли на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что этим летом Калафьори перешёл из «Болоньи» в «Арсенал», контракт футболиста рассчитан на пять лет, зарплата составит € 4 млн в год. Напомним, Тьяго Мотта стал новым тренером «Ювентуса». В предыдущем сезоне Мотта вывел «Болонью» в Лигу чемпионов впервые за 60 лет.