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«Хотели, чтоб Калафьори перешёл в команду к Мотте». Джунтоли — о защитнике «Арсенала»

«Хотели, чтоб Калафьори перешёл в команду к Мотте». Джунтоли — о защитнике «Арсенала»
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Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли высказал мнение о переходе защитника Риккардо Калафьори в «Арсенал».

«Печально, что не удалось сохранить Риккардо Калафьори в Серии А. Это плохая новость не только для нас, поскольку мы хотели, чтобы Калафьори перешёл в его команду, но и для лиги», — приводит слова Джунтоли на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что этим летом Калафьори перешёл из «Болоньи» в «Арсенал», контракт футболиста рассчитан на пять лет, зарплата составит € 4 млн в год. Напомним, Тьяго Мотта стал новым тренером «Ювентуса». В предыдущем сезоне Мотта вывел «Болонью» в Лигу чемпионов впервые за 60 лет.

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