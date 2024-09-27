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Пловчиха Юлия Ефимова назвала имя своего любимого игрока «Спартака»

Пловчиха Юлия Ефимова назвала имя своего любимого игрока «Спартака»
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Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова назвала своего любимого футболиста в московском «Спартаке». Напомним, спортсменка является болельщицей красно-белых.

«Мой любимый футболист «Спартака» – защитник из Сербии Срджан Бабич», — приводит слова Ефимовой «Советский спорт».

К «Спартаку» 28-летний Бабич присоединился летом 2023 года, перейдя из испанской «Альмерии». Футболист подписал контракт до конца лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 4 млн.

В нынешнем сезоне серб сыграл 10 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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