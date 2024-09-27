Максим Деменко: «Краснодар» созрел, чтобы обыграть «Зенит»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался о предстоящем матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «быки» сыграют с «Зенитом». Встреча состоится в субботу, 28 сентября.

«Краснодар» созрел, чтобы обыграть «Зенит». Команда неплохо выглядит и на протяжении долгого времени показала, что есть рисунок и игра. Может, в начале чемпионата у «Краснодара» не получалось, но потом пошли ничьи и вырванные победы на последних минутах. Теперь команда объединилась и набрала хороший ход.

«Зенит» начал резко, а потом ничьи с аутсайдерами и другие тяжёлые моменты. Сейчас выздоровел Глушенков, и можно сказать, что команда подходит к матчу в оптимальном составе. Если у «Зенита» есть равноценные замены футболистов, то у «Краснодара» никто не способен заменить Кордобу и Сперцяна. Это показала игра с ЦСКА», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.