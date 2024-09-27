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Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на игру с «Ренном», Доннарумма — нет

Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на игру с «Ренном», Доннарумма — нет
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку парижан на матч 6-го тура чемпионата Франции с «Ренном». Вратарь Джанлуиджи Доннарумма остался вне списка игроков, которые смогут принять участие в этой встрече.

Франция — Лига 1 . 6-й тур
27 сентября 2024, пятница. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Ренн
Ренн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра между «ПСЖ» и «Ренном» состоится сегодня, 27 сентября. Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:00 по московскому времени.

Напомним, к «ПСЖ» Сафонов присоединился минувшим летом. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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