Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на игру с «Ренном», Доннарумма — нет

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку парижан на матч 6-го тура чемпионата Франции с «Ренном». Вратарь Джанлуиджи Доннарумма остался вне списка игроков, которые смогут принять участие в этой встрече.

Игра между «ПСЖ» и «Ренном» состоится сегодня, 27 сентября. Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:00 по московскому времени.

Напомним, к «ПСЖ» Сафонов присоединился минувшим летом. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.