Грэм Поттер — об увольнении из «Челси»: это немного похоже на процесс скорби

Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился воспоминаниями о своих эмоциях после увольнения из лондонского клуба.

«Это немного похоже на процесс скорби — со временем становится лучше. Нужно стараться не корить себя, но нельзя и сваливать всё на кого-то другого. Нужно найти правильный баланс. Это не очень приятно из-за того, что всё так громко. Это унижение, когда всё идёт не так, как надо. Меня уволили после семи месяцев пятилетнего контракта, после того, как я перешёл из «Брайтона», так что со всем этим приходится справляться на человеческом уровне.

Первые шесть месяцев были тяжёлыми, потому что я очень, очень много работал, чтобы получить такую возможность. Не думаю, что это была единственная возможность, которую я мог получить, потому что я покинул «Брайтон» в очень, очень хорошем положении. Так что нужно было выбрать правильную возможность. И я не выбрал неправильную, просто она не сработала. Я ни о чём не жалею, но в то же время, когда кто-то теряет работу, в какой-то момент возникает чувство разочарования, злости и, возможно, горечи», — приводит слова Поттера The Telegraph.

Напомним, «синие» назначили Поттера на пост главного тренера в сентябре 2022 года. Подчёркивалось, что они заплатили «Брайтону» £ 21 млн (€ 24,9 млн) в качестве компенсации за досрочный уход английского специалиста. Грэм покинул пост наставника «Челси» в апреле 2023 года.