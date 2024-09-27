Бывший тренер Батракова рассказал, почему покинул «Локомотив»

Детский тренер Андрей Нагибин, который привёл Алексея Батракова в академию «Локомотива», рассказал, почему покинул клуб.

«У меня своя коммерческая академия. У меня виденье футбола осталось в пользу развития и качества, но, к сожалению, сейчас российский футбол заточен на результат. Тренеры и руководители хотят выиграть любой ценой, забывая об обучении. Был период в «Локомотиве», когда были братья Миранчуки, Баринов, Макаров Сергей и Жемалетдинов. Я их всех застал, они росли на моих глазах. Хотелось, чтобы мы в футболе вернулись на те рельсы, когда будем развивать футболистов, а не гнаться за сиюминутным результатом.

Во времена работы в академии много поездил по Европе. Я любил эти турниры, потому что это огромные фестивали, где присутствует до 200 команд. Там много разных соперников, начиная от сельских команд и заканчивая «Бенфикой» и «Манчестер Сити», с которыми мы играли. Даже поведение тренеров там разительно отличалось от поведения наших специалистов в условном чемпионате Москвы.

Есть очень много хороших специалистов, которые, к сожалению, не согласны с той философией, которая у нас есть сейчас. Поэтому ищут другую работу или действуют, как тренер Тарасов, который открыл футбольную школу «Девятка», где развивает детей. Очень хотелось, чтобы в моду вернулось развитие детей. Конечно, результат нужен, ведь все хотят только результат. Но что есть результат в детском футболе? И каким образом его достигать? На эти вопросы, к сожалению, не все могут ответить.

Меняется руководство, приходят новые люди с своими требованиями. На мой взгляд, некоторые требования не всегда футбольные, они не сопряжены с развитием футболистов. Знаю, что сейчас в «Локомотиве» тренеры выполняют очень много работы, которая связана с компьютерами и программным изучением. А самая главная работа — в поле — страдает. Зато мы пытаемся понять, как загрузить очередное приложение, конспект или план.

Я тренерский воспитанник Файзуллина. Я пришёл в «Локомотив», и именно он учил нас работать нестандартно. Поэтому футболисты росли такими. И не было никаких алгоритмов. Файзуллин всегда говорил: «Если вы хотите вырастить футболиста не такого, как у всех, то вы должны тренировать не так, как все. Думайте, придумывайте». Талант – это базовый материал, а всё остальное – на усмотрение тренера. А сейчас очень много алгоритмов. Берите то, делайте так. Хотя как сделать, может сказать только тренер, который работает с детьми, ведь он лучше их знает.

На каком-то этапе у нас всё ушло в сторону компьютеризации, и стало слишком много готовых решений. А футбол – творческий вид спорта, и тренером должен быть творческий человек. Будем надеяться, что всё поменяется», — сказал Нагибин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.