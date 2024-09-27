Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Силкин: настораживает, что Пьянич никому не пригодился после ОАЭ

Сергей Силкин: настораживает, что Пьянич никому не пригодился после ОАЭ
Комментарии

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на переход боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

«Переход в российский футбол Пьянича — это хорошо. Но никто не знает, в каком он находится состоянии. К нам обычно едут заканчивать карьеру, но дай бог, чтобы он пригодился ЦСКА. Пьянич играл в хороших командах, но последние два года был в Эмиратах, а потом никому не пригодился. Это настораживает», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он выступал за «Шарджи» из ОАЭ.

Материалы по теме
Миралем Пьянич обратился к болельщикам ЦСКА после перехода в клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android