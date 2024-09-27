Экс-тренер «Локо»: теперь дети костьми должны лечь, чтобы дать результат. Главное — табло!

Первый тренер Алексея Батракова в системе «Локомотива» Андрей Алтухов высказался о чересчур профессиональном подходе к детскому футболу в современном мире.

«Я не в «Локомотиве» уже с января, с Нового года. Потому что та работа, которая ведётся, скажем так, слишком профессиональная для меня. Когда Ильшат [Файзуллин] приехал из Испании, он на первом тренерском совете объявил, что профессионализм детско-юношеского футбола заключается именно в том, что он ни в коем случае не должен быть профессиональным. То есть спокойно работаем, обучаем, чётко понимаем, что мы тренируем и зачем. В субботу спокойно сидим и наблюдаем, как мы провели эту неделю и что натренировали, что получилось, что не получилось. Сейчас работа противоположная. Если раньше суббота, игровой день, у нас была как дополнение к нашей основной работе, к обучению, то сейчас наоборот: суббота стоит во главе, и вот мы костьми должны лечь, чтобы выйти и дать результат. Какие действия на поле у детей ー абсолютно никого не интересует. Только табло, всё. Поэтому заранее предупредил руководство, ещё за два месяца или за месяц, что по истечении контракта продлевать его не собираюсь. Доработал и спокойно покинул «Локомотив». Пока что места, где можно было бы обучать детей, я не нашёл.

Но ни одного дня, ни одной секунды не пожалел, что я это сделал. Потому что то, что там происходит, я бы точно в этом не смог работать спокойно, работать честно. Это не моя история, скажем так. Либо работать хорошо и честно, либо не работать», — сказал Алтухов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.