Томас Мюллер высказался о предстоящем матче «Баварии» с «Байером»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура немецкой Бундеслиги с леверкузенским «Байером». Встреча пройдёт в субботу, 28 сентября.

«Во-первых, болельщики должны оценить эти две команды и последующее противостояние. Обе команды входят в число самых захватывающих в лиге. На международном уровне «Бавария» также много лет была крупнейшей немецкой командой, но «Леверкузен» смог нас свергнуть. Перед ними нужно снять шляпу. Они побили рекорды, но дело не столько в рекордах, сколько в том, как они их превзошли.

Учитывая, как играет «Байер», отдельных игроков, которые у них есть, и то, как они действуют как команда, вы знаете, что каждая встреча с ними будет действительно тяжёлой. Они не только умеют играть в хороший футбол, но и могут страдать. Они никогда не сдаются — количество забитых ими в конце голов просто безумно. Когда им что-то нужно, они стучатся в дверь, пока кто-то её не откроет, и всегда, кажется, найдётся кто-то, кто сможет обеспечить решающий момент. Вот почему я думаю, что этот матч будет захватывающим до самого конца», — приводит слова Мюллера официальный сайт Бундеслиги.