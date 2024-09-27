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Вингер «Ливерпуля» Луис Диас высказался о работе тренера Арне Слота

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас высказался о работе тренера Арне Слота
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Вингер «Ливерпуля» Луис Диас высказал мнение касаемо тренерских качеств и тактики тренировок Арне Слота в английском клубе.

«Отношения были и остаются действительно хорошими. Он очень внимателен к тому, что вам нужно улучшить, но он также похвалит вас за хорошие вещи, которые вы делаете. В этом смысле он хороший тренер. Он составляет хорошие планы на игры, и вы можете видеть, как это отражается в наших результатах. Мы показали много качества в наших первых нескольких играх», — приводит слова Диаса Sky Sports.

Напомним, Арне Слот стал главным тренером «Ливерпуля» летом 2024 года. Ранее Слот работал в нидерландском клубе «Фейеноорд».

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