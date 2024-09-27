Терёхин: если «Локо» с молодёжью обыграет «Спартак», это огромный плюс Галактионову

Экс-игрок московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о предстоящем московском дерби «Локомотив» — «Спартак». Игра 10-го тура РПЛ состоится 28 сентября.

«Если «Локомотив» с молодёжью обыграет «Спартак», то это огромный плюс Галактионову, и будет большая интрига в чемпионате. Сейчас начали много говорить о Батракове, и на мальчишку всё свалились. Он хорошо начал, и все говорят, что это сложившийся футболист, но он ещё молод и только один из лидеров команды. Условно два-три дня назад его никто не знал, а сейчас он в сборной России. Поэтому на него свалилась слава и много журналистов о нём пишет», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.