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Терёхин: если «Локо» с молодёжью обыграет «Спартак», это огромный плюс Галактионову

Терёхин: если «Локо» с молодёжью обыграет «Спартак», это огромный плюс Галактионову
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Экс-игрок московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о предстоящем московском дерби «Локомотив» — «Спартак». Игра 10-го тура РПЛ состоится 28 сентября.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если «Локомотив» с молодёжью обыграет «Спартак», то это огромный плюс Галактионову, и будет большая интрига в чемпионате. Сейчас начали много говорить о Батракове, и на мальчишку всё свалились. Он хорошо начал, и все говорят, что это сложившийся футболист, но он ещё молод и только один из лидеров команды. Условно два-три дня назад его никто не знал, а сейчас он в сборной России. Поэтому на него свалилась слава и много журналистов о нём пишет», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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