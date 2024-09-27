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«СКА-Хабаровск» объявил о переходе воспитанника «Атлетико»

«СКА-Хабаровск» объявил о переходе воспитанника «Атлетико»
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Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» официально объявил о переходе 29-летнего испанского полузащитника Борхи Мартинеса из «Химнастика». Футболист подписал контракт до конца нынешнего сезона.

«Борха, добро пожаловать в «СКА-Хабаровск», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Мартинес является воспитанником академии мадридского «Атлетико», куда он попал в возрасте 12 лет. Борха вызывался в юношеские сборные Испании различных возрастов, а также участвовал в матчах юношеской Лиги чемпионов и привлекался к тренировкам с основной командой «Атлетико» под руководством Диего Симеоне. Также футболист выступал за вторую команду «Эспаньола», «Атлетико Балеарес», «Хетафе Б», «Понтеведра», «Кастельон» и «Логроньес».

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