Доминик Собослаи оценил старт сезона-2024/2025 для «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи оценил старт сезона-2024/2025 для «красных». Команда Арне Слота проиграла только один матч во всех турнирах, уступив «Ноттингем Форест».

«Мы стартовали очень хорошо, за исключением игры с «Ноттингемом». Но это футбол, такое бывает. У нас была довольно напряжённая предсезонная подготовка, но именно сейчас мы чувствуем, почему нужно было так усердно работать летом», — приводит слова Собослаи официальный сайт «Ливерпуля».

После пяти туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы располагаются на втором месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (13 очков).