Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Доминик Собослаи оценил старт сезона-2024/2025 для «Ливерпуля»

Доминик Собослаи оценил старт сезона-2024/2025 для «Ливерпуля»
Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи оценил старт сезона-2024/2025 для «красных». Команда Арне Слота проиграла только один матч во всех турнирах, уступив «Ноттингем Форест».

«Мы стартовали очень хорошо, за исключением игры с «Ноттингемом». Но это футбол, такое бывает. У нас была довольно напряжённая предсезонная подготовка, но именно сейчас мы чувствуем, почему нужно было так усердно работать летом», — приводит слова Собослаи официальный сайт «Ливерпуля».

После пяти туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы располагаются на втором месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (13 очков).

Материалы по теме
Глен Джонсон: если Трент уйдёт, в этом будет виноват «Ливерпуль»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android