«Ювентус» — клуб, который должен побеждать». Джунтоли — о предназначении команды

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиан Джунтоли рассказал о финансовом вопросе и о предназначении команды в лиге.

«Ювентус» — клуб, который должен побеждать. Это не единственное, но самое важное. Нам нужно поддерживать финансовый баланс и высокую конкурентоспособность, чтобы вернуть клуб туда, где он заслуживает быть. Наше направление? Строим свой путь шаг за шагом, мы одна из самых молодых команд в лиге, и у нас есть важный проект», — приводит слова Джунтоли Forza Juventus на своей странице в социально сети X (бывший Twitter).

Напомним, что Кристиано Джунтоли был назначен спортивным директором «Ювентуса» в 2023 году. Ранее Джунтоли работал с клубом «Наполи».